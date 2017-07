Raskelt haige imiku Charlie Gardi vanemad loobusid täna edasisest kohtuvõitlusest, vahendab BBC. Briti paar oleks tahtnud lapse USA-sse ravile saata.

Inglise arstid soovisid 11-kuuse Charlie piinad lõpetada ja last elus hoidvad seadmed välja lülitada. Haruldase geenirikkega poisikese kurva elu lõpetamisega soostus juunis ka Euroopa Inimõiguste Kohus. Arstid olid siiski Gardi perekonna suhtes vastutulelikud ning lubasid imikut seni elus hoida, kuni vanemad võitlevad kohtu teel välja loa, et Charliega USAsse ravile minna. Sealsed arstid lubasid, et kümneprotsiendilise tõenäosusega võib nende pakutav alternatiivravi lapse elu veel päästa.

Vanemate advokaat räägib, et vanemad langetasid raske otsuse siis, kui Ameerika arst teatas, et paraku on Charlie seisukord ka nende ravi jaoks nii kaugele arenenud, et enam ei saa teda aidata.

Vanemad väljuvad kohtusaalist (Reuters / Scanpix)