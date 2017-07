"Osa mehi oli selgesti passima tulnud," ütleb Pärnu naisteranna kauaaegne peesitaja Malle, kelle sõnul viibis iga seitsmes rannaline vales rannas.



"Mõnikümmend aastat tagasi oli nii, et kui mõni mees naiste poolele "ära eksis", ajas kari naisi teda rätikutega vehkides mööda rannajoont või kõrkjaid taga," meenutab Malle lihtsamaid aegu. Tänavu otsustasid naised rahu säilitada. Mõnegi mehe oli kohale vedanud naine kogu perega. "Kõik mehed polnud isegi alasti," märgib Malle järjekordset mängureeglite rikkumist.

Malle ei tunne end ahistatuna, kuid väljendab siiski ebamugavust. "See on vist ainus koht, kus saavad end vabalt tunda näiteks vanemad naised, kel sääred raseerimata, arm põigiti üle kõhu ja rinnad lotendavad nagu koerakõrvad," ütleb Malle.



Pärnu abilinnapea Rainer Aavik pole naisteranna olukorda näinud, sest vaikiv kokkulepe talle ligipääsu ei võimalda. “Küllap pean saatma naiskolleegi uurima,” muheleb Aavik. Muutused Pärnu rannas on siiski päevakorras. Septembri alguses lõpeb konkurents Eesti Arhitektide Liidus, et määrata Pärnu ranna tulevik järgmiseks kümneks aastaks. Sealhulgas valmib ka uue naisteranna detailiplaneering.



Naisteranna asukoht jääb küll samaks, kuid sinna kogemata eksimise oht väheneb. Aaviku sõnul astub endiselt ämbrisse mõnigi mees, kes niinimetatud naisteranna teed mööda kõndides silti ei märka ning leiab end järsku alasti naiste keskel. Nüüd tahetakse püstitada teede vahele vallid, kuhu tekkival ristteel saab selgelt kahe ranna vahel valida. Rand peaks uue ilme saama kolme aasta möödudes.



Kus saavad mehed häbi tundmata alasti päevitada? Endine esinudist Olev Meremaa on varasemalt alasti ranna nimel võidelnud, kuid tänaseks käega löönud. "Eestis on võimatu täna alasti päevitada," leiab Olev. "Võimud mõistavad nudismi valesti. Nad näevad seda fiaskona," arvab Meremaa.