Ida-Ukrainas käivad alates 2014. aasta kevadest lahingud. Vastamisi on Ukraina valitsusväed ja venemeelsed separatistid, kes moodustasid okupeeritud aladel Donetski ja Luganski rahvavabariigi. Verine vastasseis on nõudnud üle 10 000 inimese elu.

Ida-Ukrainas on viimase seitsme päevaga saanud surma vähemalt 11 valitsusvägede sõdurit. USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker külastas rindejoone lähedal asuvat Kramatorski linna ja leidis, et Ida-Ukrainas käib kuum sõda, vahendab n-tv.

Vene võimud on üldjuhul eitanud oma vägede osalemist Ida-Ukraina sõjategevuses, kuigi selle kohta on küllaga tõendeid. Näiteks langes 27. juunil Luganski oblastis vangi Altai kraist pärit Vene sõjaväelane, jefreitor Viktor Agejev, kellele Ukraina võimud võimaldasid laupäeval kohtumise Venemaalt kohale sõitnud ema Svetlana Agejevaga.

Pühapäeval käis värske eriesindaja rindejoone lähedal asuvas Kramatorski linnas. “See pole külmutatud konflikt, vaid kuum sõda. See on kriis, mis tuleb lahendada võimalikult kiiresti,” ütles Volker seal ajakirjanikele.

Ukraina vägede peastaap teatas enne konverentsi, et Venemaa on paigutanud Ukraina piirile kolm uut diviisi, mida saab vajadusel kasutada kiireks rünnakuks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles seejärel, et Venemaal on õigus vägesid oma territooriumil ümber paigutada ning see ei ole teiste asi.