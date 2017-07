Briti aardeotsijad kompaniist Advanced Marine Services väidavad, et leidsid Islandist 190 kilomeetrit edelas merepõhjas olevalt Saksa kaubalaevalt SS Minden kirstu, milles on neli tonni kulda, vahendab Daily Mail.

SS Minden lahkus 6. septembril 1939 ehk viis päeva pärast Teise maailmasõja algust Brasiiliast ja võttis kursi Saksamaale. Laeva pardal oli Lõuna-Ameerika pankadest pärit kuld. Meeskond uputas aluse 24. septembril 1939 Adolf Hitleri korraldusel pärast seda, kui Briti sõjalaevad lähenesid. Meeskonna võttis peale Briti sõjalaev HMS Dunedin.

Briti aardekütid pöördusid nüüd palvega Islandi valitsuse poole, et saada luba uppunud kaubalaeva keresse augu tegemiseks ja kullakirstu viimiseks Suurbritanniasse. Kompanii Advanced Marine Services kinnitab, et kirstu sisu kuulub leidjale. Kui selles on tõepoolest neli tonni kulda, siis on leiu väärtus 100 miljonit naela.