Konkurentsiameti iga-aastasest postiteenuste valdkonna aruandest ilmneb, et Eestis edastati möödunud aastal kokku üle 9,6 miljoni postisaadetise, mis on eelneva aastaga võrreldes ligi 18% rohkem.

Kogu postiteenuste käibest moodustas kullerpostiteenus üle poole ning tänu Eesti inimeste järjest aktiivsemale e-poodlemisele on pakikandmise teenus üha nõutum.

Nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt on Eestis mahult suurimaks teenuse osutajaks DPD. "Saadetavate pakkide koguse kasvu taga on suuresti just e-kaubanduse üha suurenev osatähtsus. Ka Eesti inimesed võtavad järjest rohkem omaks teadmist, et e-poest ostmine on tegelikult ülimalt mugav ja lihtne," selgitas DPD Eesti AS tegevjuht Rainer Rohtla.

Konkurentsiameti aruande järgi oli 2016. aasta kullerpostiteenuse käive 57,1 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 14,1% enam. Saadetisi edastati möödunud aastal kokku 9,6 miljonit, mis on võrreldes eelneva aastaga 18% rohkem.