Pole midagi paremat kui värske ja kvaliteetsest toorainest tehtud võiku. Võileib on toit, mida armastavad kõik ja mis kaob kiiresti laualt.

Aga tähelepanu nüüd, võikude fännid! Esimesed 2,5 aastat Mustamäel tegutsenud võileivakohvik Sandwich Bar kolis klientidele lähemale ja pesitseb nüüd aadressil Kopli 4. Kalamajja tõi võileivabaar kaasa linna parimad võikud, hubase interjööri ning aeg-ajalt annavad kohvikus live kontserte ka erinevad muusikud.

Kas saab veel paremaks minna? Jah, saab, sest Sandwich Bar pakub lisaks imemaitsvatele võileibadele veel ka suussulavaid, käsitsi valmistatud vahvleid. Ja ka see pole veel kõik! Võileivakohvik osutab ka cateringi teenust. Valikus on palju huvitavaid suupisteid igaks ürituseks. Vajaduse korral toimetatakse toit tellija juurde kohale.

Sandwich Bar ei piirdu ainult imeliste maitsete pakkumisega. Vähemalt sama oluline on nende jaoks, et pakutavate söökide hinna ja kvaliteedi suhe oleks paigas. Veel tasub äramärkimist see, et Sandwich Bari saiad, leivad, kastmed kui ka vahvlid valmivad käsitööna.

Mmm, juba pildi pealt vaadates läheb kõht tühjaks: www.sandwichbar.ee