Tänasest on lootus, et uue aasta esimestel päevadel saab Tartu ülikool oma raamatukogu lugejatele jälle avada. Ülikool valis täna välja ehitaja, kes jätkab pea terve aasta kännu taga seisnud ehitustöid.

Nelja riigihankel osaleja seast pidas Tartu ülikool (TÜ) parimaiks ühispakkujaid AS Ehitustrusti ja OÜ Tallinna Ehitustrusti, kes järgmise 17 kuu jooksul lõpetavad raamatukogu kapitaalremondi. Tööd lähevad maksma ligi seitse miljonit eurot. Leping sõlmitakse pärast seaduskohase vaidlustamise tähtaja möödumist ehk kahe nädala jooksul.

„Tööd on jagatud etappidesse, nii et esimese viie kuu jooksul saavad valmis fuajee, esimene korrus koos hoidlatega, teine korrus, uued trepikojad ning liftid,“ ütleb TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel, kelle sõnul saigi riigihange sel moel koostatud, et raamatukogu saaks lugejatele avada võimalikult kiiresti.