Mis paneb mehe ühte naisesse armuma? See on lihtsam, kui sa isegi arvata oskad! Et mees sind armastaks, siis pead ka talle oma armastust pakkuma, kuid on veel kaks olulist tingimust, mis mehe jaoks täidetud peavad olema, kirjutab Your Tango. 1. Tekita temas tunne uhke ja edumeelne tunne

Mees tahab sind õnnelikuks teha. Selleks ei pea ta sind isegi veel armastama - õnnelikuks ja rahulolevaks tahab ta sind ikkagi teha! Ta hindab seda, et suudab seda sulle pakkuda. Naise naeratus on justkui kiitus ja kinnitus mehele!

Oluline on ka mehele oma tundeid väljendada, kui sa ei ole millegagi rahul. See ei tähenda, et sa peaksid meest kritiseerima või alandama. Kui suudad mehele ausalt näidata, et kuidas teda ja ta isikut hindad - ta on valmis veelgi enam teie suhte nimel pingutama! 2. Tee kõik, et ta tunneks end sinu seltsis turvaliselt ja mugavalt Ainult esimesest punktist ei piisa. Selleks, et mees sinusse armuks ja sin armastaks - ta peab emotsionaalselt end sinuga kindlalt tundma. Ainult nii saab suhe areneda.