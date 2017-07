Enda olukorrale hakkas mees mõtlema, kui täitus 30 eluaastat. "Mõtlesin, et oot, mis nüüd. Olen 30aastane ja ei ole veel esimest korda kogenud voodielu," räägib Antti. Veel kümme aastat edasi, 40aastasena arvab Antti, et ehk peab ta soovist loobuma.

Haiguse tõttu on Antti hetkel töötu ning ka rahakott on õhuke. Mehel pole autot ega juhiluba. Just seetõttu arvab ta, et pole leidnud naist ega saanud seksuaalkogemust.

Käed rüpes Antti ei istu – ta on liitunud mitme kohtingulehega, ent tulemusteta. Naiste profiilid tunduvad talle hirmutavad ja liiga nõudlikud.

"Vahel tundub, et raha on naistele pähe hakanud, ja kui nad kuulevad, kui vaene olen, ei sobi ma neile. Ma armastaks lapsi, oleksin hoolitsev mees. Ei oleks vihane ega riidleks," kirjeldab Antti.

Ta sooviks enda kõrvale naist, kes jagaks temaga kodutöid ja elu. Tema päevad kuluvad praegu rattasõidule ja jõusaalile. Antti unistab näitlemisest. Endavanuseid sõpru tal enam ei ole ja vanemad sugulased ei mõista tema poissmeheelu.