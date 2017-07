Shakespeare’i võimalikust homoseksuaalsusest on juba ammu sahistatud. Doran näeb kindlaid märke Bardi sonettides. “Ta kirjutas 154 sonetist koosneva tsükli, mis avaldati 1609, ning 126 neist sonettidest on pöördumised mehe, mitte naise poole.”

Greg Dorani veendumuse kohaselt võis homoseksuaalsus anda kirjanikule autsaideripilgu, mis aitas teda autsaideritest tegelaskujude loomisel. “See aitab tal pääseda mustanahalise kindrali, Veneetsia juudi, Egiptuse kuninganna ja teiste hinge sisse,” vahendab The Telegraph.

Maailmakuulsa Briti teatri Royal Shakespeare Company kunstiline juht avaldas arvamust, et William Shakespeare võis olla gei.

“Olen alles praegu mõistnud, kui palju on Shakespeare’il geitegelasi ja kuidas neid vahel geidena ei mängita. Minu meelest pole see XXI sajandil enam vastuvõetav,” ütleb Doran ja toob näiteks “Veneetsia kaupmehe” tegelaskuju Antonio, kes tema sõnul on ilmselgelt Bassanio-nimelisse noormehesse armunud. “Vahel seda summutatakse.”