Eesti Loomakaitse Seltsi teatel tegutsevad Eestis kutsikavabrikud, kus loomi paljundatakse ja hoitakse väga halbades tingimustes. Seaduse abil on neid loomi keeruline kaitsta, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Kutsikavabrikud on ettevõtted, kus koeri paljundatakse, et teenida raha. Kutsikaid on vaja saada kiirelt ja palju, seega ei pöörata piisavalt tähelepanu loomade heaolule. Koeri paaritatakse liiga tihti ning pojad võetakse emadelt liiga varakult ära, vahendasid ERR-i raadiouudised.