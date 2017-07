Eesti on Hiina jaoks sobivaim riik pääsemaks Euroopa Liidu turule, kirjutab väljaanne Silk Road Briefing.

Eesti on võtmeteguriks OBOR-i ehk Uue Siiditee ("One Belt One Road") jõudmisel Euroopa turule, teatab väljaanne. 2008. aasta majanduskriisi tekitatud olukorra parandamiseks kuulutas Hiina president Xi Jinping 2013. aastal välja OBOR-i ehk Uue Siiditee algatuse, millest loodetakse majanduslikku kasu nii Hiinale kui ka partneritele Läänes.

Hiina strateegia on sihtida Eestit kui arukat infotehnoloogiapõhist riiki, kellega saaks luua vastastikuseid sidemeid ning erinevaid teenusprofiile.

Väljaanne märgib artiklis ära Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi hiljuti Brüsselis öeldud sõnad, et Eesti on muutunud maailma esimeseks digitaalseks riigiks, kus peaaegu kõik valitsuse ja kodanike vahelised toimingud saab ära teha interneti vahendusel. Siinkohal ei saa mainimata jätta ka Eesti pakutavat e-residentsust - eeldatavasti lisab see unikaalne skeem 2025. aastaks Eesti maksusüsteemi veel kümme miljonit e-elanikku, kiidab Silk Road Briefing.

Eesti, kui arenenud ja aruka ühiskonna infrastruktuur, toetab ka e-kaubandust, sealhulgas e-tolli, mis on ideaalne just Hiina, kui massiivse e-tarbijate turuga riigi tarbeks.

Eesti positsioon digitaalses võimekuses kiirendab kogu tarne- ja aktsiisiprotsessi ning lisab ka turvalisuseaspekti. Need on põhjused, miks on hiinlased üles näidanud nõnda suurt huvi sidemete loomises Eesti ettevõtete ja valitsusega.