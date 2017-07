Raju nädalavahetus on seljataga. Kes tšillis terrassil, kes pidas maha vägeva rannapeo. Pea valutab. Ei aita topeltports magneesiumi, ammugi mitte aspiriin ja C-vitamiin Mida teha? Nõu annab bikiinifitnessi staar Evelin Ainomäe.

Evelin: Pean ausalt tunnistama, et isegi mina, kui ma valmistusin bikiinifitness MM-iks, ei suutnud loobuda klaasikesest heast veinist, šampanjast rääkimata.

Nüüd on käes suur suvi. Toimub palju toredaid pidusid, kogunetakse grillima ja tšillima, isegi rannas istudes on ju tore limpsida veini. Aga olgem ausad, seda on ka kõige kogenumale alkoholitarbijale liiast. Iga mõnuaine puhul on loomulikult võtmesõnaks mõõdukus. Ja mul on jagada teiega ka mõned nipid, mis tasuks kõrva taha panna.