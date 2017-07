Pärast puhkust tasuks tööle jõuda veidi varem. See annab sulle aega seedida tõsiasja, et sa pole enam puhkusel ning võimaldab rahulikult töökeskkonnaga harjuda.

Kirjuta välja kõik asjad, mis on esmatähtsad ja millega tuleb kiiremas korras tegeleda. Nii on kergem kuskilt otsast alustada, päev on kergemini hallatav ning saad rahulikult omas tempos keskenduda tööülesannetele.

Tark ei torma

Ära lepi kohe kokku kohtumisi või pikaajalisi tööplaane. Pärast puhkust veeda esimesed päevad tööl rahulikus taktis ning ära planeeri igasuguseid koosolekuid, kontoriväliseid kohtumisi või pikaajalisi plaane. See vaid suurendab stressi ning tõenäoliselt jääd omadega jänni ega jõua neid lubadusi täita.

Lahku töölt õigel ajal

Ükskõik, kui palju sulle on kuhjunud tööülesandeid, lahku ikkagi ettenähtud ajal, mil peaksid seda iga päev tegema. Kui jääd esimestel päevadel pärast puhkuselt naasmist õhtutundideni kontorisse kopitama, süvendab see masendust ja stressi. See pole koht, kus mängida kangelast. Võta endale aega, sest muidu ei jõua midagi korralikult teha.

Hoia südamelähedased traditsioonid elus

Kui oled puhkuse ajal harjunud sööma head ja paremat, võta samad harjumused ka tööle kaasa. Einesta lõuna ajal eksootilises restoranis ja poputa end maitsva toiduga. Meeldivad harjumused lõõgastavad ja vähendavad stressi.

Muuda midagi

Rutiin on turvaline, kuid maru igav. Kui sead sammud hommikul taas tööle, vali marsruut, mida sa tavaliselt ei kasuta. Kolleegidega e-kirjade vahetamise asemel räägi rohkem silmast-silma. Korista oma töölaud ära, tõsta asju ümber. Kuula tavapärase raadio või klassikalise muusika asemel hoopis rokki või energilist muusikat.

Tee enda tuju lõbusaks

Vaata või loe midagi, mis tõstab tuju. Surfa sotsiaalmeedias, hoia end tegevuses ja ära anna endale aega mõtlemiseks. Kui mõtiskled vaid möödunud puhkusest, ei suudagi sa uue olukorraga harjuda. Ära lase endal üle mõelda!

Tee plaane