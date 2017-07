Reuters on peatunud teemal, miks Ukraina relvajõud andsid Krimmi käest peaaegu et võitluseta ning miks NATO on valvas seoses Venemaa katsetega õõnestada sõjalist lojaalsust Ida-Euroopa riikides.

NATO komandör sõnas väljaandele, et Vene luure üheks taktikaks, mida kasutati ka Krimmis, on värvata etnilisi venelasi naaberriikidest. Anonüümselt kõnelnud ametnik lisas, et tähelepanelikud ollakse eelkõige Balti riikide suhtes, kus on palju vene rahvusest inimesi.

Kuid NATO on samas seisukohal, et seda riski ei tohiks ka üle hinnata, kuna vene juurte olemasolu ei tähenda tingimata inimese lojaalsust Moskvale.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et ta usaldab Eesti, Läti ja Leedu sõjavägesid. Siiski sõnas ta väljaandele: "Me peame olema alati valvsad. Me peame alati arendama oma luurevahendeid ja nägema ette kõiki katsed püüda kahjustada meie vägede lojaalsust."