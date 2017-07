Robbie Williams süüdistab oma kõikuvas kehakaalus kentsakat söömishäiret: ta pugib öösiti maiustusi, ise sügavalt magades.

“Ma magan täiesti, aga tõusen üles ja lähen sööma,” pihtis laulja oma videoblogis. “Ma ei tee seda meelega – ma ei ole sellest üldse teadlik, aga see juhtub. Ja nagu selgub, ei taha ma magades lehtkapsast – tahan suhkrut, ja kohe palju suhkrut.”

Briti lehe The Telegraph andmeil on uneaegse söömishäire diagnoos täiesti olemas ning samasuguste öiste söömasööstude all võib kannatada kuni 1,5% rahvastikust. Sümptomid võivad ilmneda pärast stressirohkeid sündmusi, aga ka seoses ärevushäiretega ja meelemürkide pruukimisega.

Paraku kujutab selline käitumine endast terviseriski, suurendades teise tüübi diabeedi ja rasvumise ohtu.