Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni populaarsus on teinud märgatava languse, näitas eile Journal du Dimanche's avaldatud Ifopi uuringu tulemus.

Küsitlusest selgus, et 39aastase presidendiga on rahul 54% kodanikest. Juunis oli see protsent veel 64.

Nõnda nigelat populaarsuse taset pole täheldatud alates Jacques Chiraci ajast 1995. aastal, vahendab France24.

Üheks põhjuseks, miks Macroni mesinädalad näikse olevat läbi saanud, on armeed mõjutavad eelarvekärped, kirjutab väljaanne. Kärbete tõttu astus läinud nädalal tagasi Prantsusmaa kaitseväe juhataja, kindral Pierre de Villiers, öeldes, et ei saa taoliste vahenditega tagada armee vastupidavust ning kindlustada riigile vajalikku kaitset.