"Põhja-Aafrika riikidest on Tuneesia Euroopale üks kõige stabiilsemaid ja pikaajalisemaid partnereid, kellega koos põgenikevoolule pidur peale saada. Samuti on Tuneesial oluline roll põhiliseks transiitriigiks kujunenud Liibüa maismaapiiride tugevdamise toetamisel," sõnas Anvelt.

Eesti eesistumise üks prioriteete siseturvalisuse vallas on ebaseadusliku rändevoo vähendamine ning siseminister rõhutas, et üks tähtsamaid tegureid selles on koostöö kolmandate riikidega ja tagasisaatmispoliitika.

Rändevoogude haldamiseks loodud Vahemere kontaktgruppi kuuluvad Euroopast lisaks Itaaliale Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Šveits, Sloveenia, Malta ning Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos. Aafrika riikidest on kohal Tuneesia, Alžeeria, Liibüa, Mali, Egiptuse, Nigeri ja Tšaadi ministrid. Kohtumisel arutatakse rändevoo algpõhjuseid, inimkaubitsejate ja -smugeldajate vastast võitlust ning tagasisaatmise tõhustamist.