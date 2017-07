Efteni kinnisvarafondide käive kasvas esimesel poolaastal aastaga 40,2 protsenti 23 miljoni euroni ja kasum 44,8 protsenti 15,2 miljoni euroni.

Puhaskasumist moodustas varade neto ümberhindlus 3,6 miljonit eurot ehk neto ümberhindluse osakaal puhaskasumis oli mullusega võrreldes samas proportsioonis. Fondide varade maht kasvas tänu uutele investeeringutele aasta tagusega võrreldes 31 protsenti 496 miljoni euroni, teatas Eften.

"Oleme Efteni kolme fondi majandustulemustega igati rahul – tulemused vastavad meie kõrgetele ootustele. Erilist heameelt võib tunda edukate müügitehingute üle. Tänaseks on Eften Capital müünud edukalt meie esimesest fondist, Efteni Kinnisvarafond AS-ist, kokku üheksa üksikinvesteeringut. Fondijuhtidena peame oluliseks sobiva pakkumise korral seni soetatud varade võõrandamist, mitte oodates fondi lõpptähtaega," ütles fondijuht Viljar Arakas.

Fondide teine poolaasta tuleb Araka sõnul tegevuste rohke – kolme fondi peale on Eftenil kokku käimas, või kohe algamas, kaheksa objekti suuremahulised ümberehitus- või laienemistööd või suisa hoone ehitamine nullist.

"Usutavasti toob teine poolaasta juurde veel kaks uut projekti, milles tuleb pikaajalisele üürile antav hoone algusest peale rajada. Olukorras kus valmisarendatud ja stabiilset rahavoogu teenivate ärihoonete hinnad teevad uusi rekordeid, näeme me Efteni investoritele võimalust väärtust lisada justnimelt läbi mõõduka riskiga kinnisvara arendustegevuse," märkis Arakas.

Aastal 2009 asutatud AS-i Eften Kinnisvarafond varade maht oli juuni lõpus 212,6 miljonit eurot kokku 18 investeeringus. Eften Kinnisvarafond II on asutatud 2015. aastal ja selle portfellis on neli investeeringut, varade mahuga 196,4 miljonit eurot. Samuti 2015. aastal asutatud Real Estate Fund III portfell koosneb kaheksast investeeringust ja fondi varade maht on 87 miljonit eurot.

Eften Kinnisvarafond AS-i müügitulu oli esimesel poolaastal 8,5 miljonit eurot, samas fondi puhaskasum langes esimesel poolaastal möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 7,9 protsenti 5,8 miljonile eurole. Aktiivse investeerimisperioodi lõpetanud ja hoidmisfaasis oleva fondi investeeritud omakapitali tootlus (ROIC) oli 22,7 protsenti.

"Eften Kinnisvarafond AS müüs esimesel poolaastal Narva Prisma ning Stabu 10 kinnistu Riias. Mõlema realiseeritud projekti iga-aastane omakapitali tootlus oli üle 20 protsendi. Fond on jätkamas investeerimistegevust juba olemasolevatel objektidel," ütles Arakas.

RAF keskuse laienduse ehitustööd Jelgava linnas on juba käimas, märkis Arakas. "Viljandi UKU laienduse ehitus algab käesoleva aasta neljandas kvartalis. Lisaks on plaanis alustada Jelgavasse DEPO ehituspoe rajamist ning teostada põhjalik remont Pärnu maantee 105 büroomajas."

Eften Kinnisvarafond II müügitulu kasvas 91,2 protsenti 10,9 miljonile eurole ja kasum 92,9 protsenti 5,4 miljonile eurole. Aktiivses investeerimisfaasis oleva fondi ROIC oli 15,8 protsenti.

"Eften Kinnisvarafond II põhifookuses on Riia ühe suurima kaubanduskeskuse, Domina, ümberehitustöödel. 2017. aasta märtsis valmis ümberehituse esimene etapp, mille tulemusena avasid keskuses uksed kokku 25 uut kauplust, sealhulgas. Sportsdirect ja Jysk. Augustis on plaanitud Maxima XXX toidupoe avamine, mille järel on eelmisel aastal alustatud ümberehitustööd edukalt lõpuni viidud," märkis Arakas.

Eften Real Estate III fondi müügitulu kasvas 66,7 protsenti 3,5 miljonile eurole ja kasum 233,3 protsenti 4 miljonile eurole. Kui teistel fondidel moodustas varade ümberhindlus kasumist pisut alla miljoni euro, siis Efteni kolmanda fondi kasumist oli varade ümberhindlus 1,9 miljonit eurot. Samuti aktiivses investeerimisfaasis oleva fondi ROIC oli 27,6 protsenti.

"Eften kolmas fond viis läbi fondi tegevusajaloo kolmanda eduka avaliku aktsiaemissiooni. Aktsiaid pakuti üksnes fondi senistele aktsionäridele. Kokku 6,3 miljoni euro suurune emissioon märgiti 3,8-kordselt üle," rääkis Arakas.

"Eduka emissiooni järel omandas fond Hortese aianduskeskuse Tallinnas, Laagris. Lisaks omandas fond Tallinnas, aadressil Pärnu maantee 554 uut Selveri kauplust rajava projektifirma täisosaluse. Uus Laagri piirkonda teenindav Selveri kauplus valmib 2017. aasta detsembris. 2017. aasta augustis lõppevad fondi suurima investeeringu, Šiauliais asuva Saules Miestase kaubanduskeskuse, fassaadi uuendustööd ning 2018. aasta esimesel poolaastal valmib DSV Riia logistikakeskuse põhjalik ümberehitus," lisas ta.

Kolme kinnisvarafondi juhib Eften Capital, mis on Balti riikide ärikinnisvara investeeringutele keskenduv fondivalitseja. Eften Capital asutati 2008. aastal ja sellel on finantsinspektsiooni väljastatud alternatiivse fondivalitseja litsentsi.

Eften Kinnisvarafond AS Fond keskendus Balti majanduslanguse perioodil väärtust lisavale ja oportunistlikule investeerimisstrateegiale. Fondi investeerimisperiood on lõppenud. Eften Kinnisvarafond AS on Balti riikide suurim ärikinnisvarafond, mille varade maht ületab 200-miljoni euro piiri.

Eften Kinnisvarafond II AS on suunatud peamiselt institutsionaalsetele investoritele ning keskendub core ja core plus ärikinnisvarainvesteeringutele Balti riikide pealinnades.

Eften Real Estate Fund III AS on avalik kinnine ärikinnisvara investeerimisfond, mis on suunatud Balti jaeinvestoritele. Fond juhindub oportunistlikust ja väärtust lisavast investeerimisstrateegiast.

Kõik kolm fondi on AIF-fondid (alternative investment fund) vastavalt Euroopa Liidu AIFMD direktiivile. Eften Capitali grupis töötab kokku üle 30 inimese. Ettevõttel on esindused kolmes Balti riigis. Lisaks pakub Eften eraportfelli valitsemisteenust ja juhib Balti Kinnisvaraportfell AS-i.

