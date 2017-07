Susan Sarandon kavatseb 80aastasena hakata feministlikku pornot väntama.

70 eluaasta kohta uskumatult noorusliku välimusega näitlejanna kurtis ajakirjale Grazia, et praegusel ajal ammutavad paljud noored infot intiimelu kohta pornofilmidest.

“Nad võtavad seda näitena, kuidas mehe või naisena käituda. See on nii vägivaldne ja üldse mitte huvitav,” ütleb Hollywoodi täht, kelle sõnul on seksikatele mõõdupuudele vastamine noorte jaoks koormav. Seetõttu tahaks ta režissöörina vändata naistesõbralikku pornot ja kavatseb seda pensionile jäädes teha.