Soodustuskelmuse kahtlustuse saanud SA PJV Hooldusravi, mis kuulub samuti kelmuses kahtlustuse saanud Anders Tsahknale, on haigekassalt saanud üha rohkem raha õendusabiteenuse eest.

See, kuidas haigekassa on raha jagamist korraldanud, on tekitanud haigekassa ja mitme ta partneri vahel paksu verd, edastab Äripäev. Silma torkab, et hüppeliselt on kasvanud just PJV Hooldusravi rahastamine, mille eelistamine haigekassa poolt tuli teistele suure üllatusena. Seda enam, et sihtasutus jäi haigekassa enda korraldatud õendusabiteenuse pakkujate leidmise konkursil eelviimasele kohale.

Lisaks on PJV Hooldusravi maksuvõlg kasvanud praeguseks 710 236 euro suuruseks.