Tuleval nädalal naudid tavapärasest rohkem üksiolemist. Sul on, mille üle mõelda ning otsus langetada, seega parem on teha neid üksinduses kui teisi kuulata. Seetõttu ei ole soositud ka uute tutvuste ning suhete loomine.

Üks väiksem etapp sinu elus jõuab nüüd lõpule, mis tähendab, et saad nautida vabadust ning uusi seiklusi. Oled enda üle uhke, kuigi sel uhkusel ei tasuks varjutada argielu. Suhted vastassooga on tavapärasest lõbusamad ning seiklusrohkemad.

KAKSIKUD

Küsimuse all on eelkõige finantsasjad, mis peaksid tavapärasest paremini lahenema. Tööelus ootab üks üllatus. Naised võivad kohtuda mehega, kes on nende jaoks kui rüütel valgel hobusel. Mehed aga osutuda ise mõne naise jaoks taoliseks rüütliks.

VÄHK

Ära kaota lootust, kuigi alanud nädal paneb sind igati proovile. Kõik otsused, mis vastu võtad, peavad olema vägagi kindlakäelised, vastasel juhul need ei täitu. Küsi julgelt abi! Konflikt võib oodata mõnes lähisuhtes.

LÕVI

Avaldad tavapärasest julgemalt oma arvamust, kuigi unustad, et see võib jätta sind üksi seisma ja targutama. Mine parem tegele millegagi, mis sulle meeldib või leia uus hobi. Lähisuhetes oled kahevahel ning ei suuda jätkuvalt otsuseid vastu võtta.

NEITSI

Miskipärast oled vastu muutustele, isegi väikestele, ent nüüd pead selleks valmis olema − alanud nädal toob sinu ellu ühe sündmuse, mille tagajärg avab uusi uksi. Sinu ülesanne on neist sisse astuda. Suhetes võid seista mitme valiku ees, kuid sel korral usalda pigem mõistust kui südant.

KAALUD

Pole vahet, mida praegu läbi elad või mis selja taha jäi − sel nädalal saad rahulikult hingata. Vastused küsimustele ja probleemidele saabuvad kergemini kui muidu. Ka suhetes ootab ees õnnelik ja rahulik periood.

SKORPION

Sel nädalal soovi hoolega, sest nüüd on neil suurem lootus täituda. Unista suurelt ja julge astuda samme nende täitmise nimel. Sinugi ellu võib tulla keegi müstiline isik, kes õpetab elu nägema sootuks uue nurga alt.

AMBUR

Uus nädal, uus hingamine. Naudid kõike, mida elu sulle pakub, kuigi peaksid hoidma silma peal, et ei võtaks asju liiga kergekäeliselt ja pinnapealselt. Võimalik, et sinu ellu saabub uus silmarõõm, kes erineb eelmistest absoluutselt kõige poolest − tavatu uustulnuk.

KALJUKITS

Süütunne, mured ja rahutus asenduvad nüüd parema enesetundega. Üks kindel juhtum sel nädalal paneb sind paremini nägema võimalusi enda ümber. Lähisuhetes oled nüüd kindlakäelisem ja -meelsem, mis tähendab, et kui oled otsuseid edasi lükanud, pead viimaks need langetama.

VEEVALAJA

Praegune olukord kulmineerub sel nädalal, kuid ettevaatust, tegu on kahe teraga mõõgaga. Ühest küljest võid väljuda võitjana, kuid teisalt teed oma käitumisega kahju teistele. Kui surud ego maha, ei pruugi tagajärg nii laastav olla. Suhetes esineb tavapärasest rohkem kõiksugu argumente.

KALAD