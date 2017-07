Läti terviseministeeriumi kantsleri Kārlis Ketnersi sõnul liigutakse tarbimise suurema maksustamise ja alkoholi kättesaadavuse piiramise suunas.

"Kui me räägime naaberriikide maksupoliitikast, siis kõik vaatavad teistesse riikidesse selle pilguga, et kus on parem olla,” selgitas Ketners. „Näiteks ettevõtlusmaksude asjus vaatame meie Eesti poole, et kui hea maksupoliitika ja kui madalad maksud siin on. Teie näiteks vaatate Läti poole ja mõtlete, et kui madalad meil aktsiisid on," ütles kantsler.

"Meil on Lätis plaanis suurendada aktsiise vastavalt maksupoliitika arengukavale aastateks 2018–2021," lisas ta.

