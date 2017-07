Kaks jordaanialast hukkus ning üks Iisraeli kodanik sai eile viga, kui Jordaanias Iisraeli saatkonnas toimus tulistamine.

Politsei sõnul sisenesid kaks jordaanialast saatkonda, kui mööblifirma töötajad, edastab BBC. See on ka enam-vähem kogu info, mida võimud on siiani avaldanud. Lisakommentaare keegi hetkel anda ei soovi.

Turvalisuse kaalutlustel on saatkond hetkel suletud ning võimud evakueerisid kõik töötajad.