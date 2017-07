„See, mis me Veljo Tormise muusikast kokku lõikasime, tundub, et puudutas ikkagi väga paljusid kuulajaid,“ jäi koorijuht Aarne Saluveer laupäeval Riias esimesel kooride Eurovisioonil Eestit esindanud ETV tütarlastekoori esitusega väga rahule ning on tüdrukute üle ääretult uhke. Vaatamata sellele, et esikoha viis koju Sloveenia ja Eesti esikolmikusse ei pääsenud.

Aarne Saluveeri emotisoonid päev pärast võistlust on ülevad: „Ikka põnev, et selline asi on ellu kutsutud, enne teid rääkisin just Vikerraadios ja helistas Lea Tormis ning need tagasisided on olnud väga head. Meil endil oli seda ääretult põnev teha ja fakt, et rahvusvaheline esimene kooride Eurovisoon avati Veljo Tormise muusikaga, see on ikka uhke tunne.“

ETV tütarlastekoor seadis suureks võistluseks kokku kava „Absolute Tormis", mis tõi välja Tormise muusika rikkalikkuse ja meeleolude rohkuse. Žürii hinnangul oli koori esitus tõeliselt professionaalne ning haarav.