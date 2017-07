“Jooga paneb keha ja vaimu koos kõnelema ja koos tööle, olles heas mõttes ka meditatsioon,” sõnas Sarapik, rääkides enda elus tasakaalu leidmisest. Seminaril said sõna ka kohale tulnud mehed (ja ka mõned naised) ise, et rääkida oma vaimsest teekonnast ja sellest, mis on nende arvates tasakaal.

Laupäeval Haapsalus peetud joogafestivalil ringi käies sai selgeks, et külastajatest on suurem osa siiski naised. Tundub, et naised julgevad ja tahavad rohkem tegeleda oma vaimse tervise ja rahuloluga. Kuid aasta-aastalt on nendest teemadest aina rohkem huvitatud ka mehed. Nii oli seekord joogafestivalil meeste tervisele ja spirituaalsusele pühendatud eraldi töötuba, mida viis läbi Äripäeva ajakirjanik Rivo Sarapik ning milles lõi kaasa ka ärimees Urmas Sõõrumaa. Teema on meeste arvates väga tähtis, kuna Eesti meeste tervis, nii vaimne kui füüsiline, on miski, millele tuleb hakata rohkem tähelepanu pöörama. Töötuba kandis nime “Mehed ja tasakaal”, kuna just tasakaalu on tänapäeva meestel eriti raske leida. Mehed elavad oma perekonna jaoks, oma töö jaoks, kaotades ära tasakaalu iseenda ja välismaailma vahel. Nii hakkabki sisemise tasakaalu kaotanud mees väljapääsu leidmiseks tarbima alkoholi ja muid meelemürke.

“Hingerahu leidmine jooga kaudu ongi tasakaal,” sõnas üks seminari külastajatest. “Tervis oli nii halb, et ei saanud isegi kraanikausi kohale kummardada, et hambaid pesta. Liigesed olid lihtsalt nii läbi. Otsustasin elus kannapöörde teha. Ema oli alguses väga vastu, sest ma muutusin ikka täiesti teiseks inimeseks,” rääkis minu kõrval istunud umbes 50ndates mees sellest, miks tema joogaga ja oma spirituaalsusega tegelema hakkas. Ületöötanud ja katki läinud mees sai vaimse teekonna kaudu terveks ravitud nii oma hingehaavad kui füüsilise keha ning nüüd on ta õnnelikum kui kunagi varem.

Eesti mees jääb haigeks 17 aastat enne Põhjamaade meest

“Ma olen kindel, et kõik, mida me oma lähedastele anda saame, ükskõik mis olukordades, on armastus. Mis tervisesse puutub, siis vaadates statistikat näeb, et Eesti mees hakkab umbes 53aastaselt arstide vahet jooksma, Norras ja Rootsis alles 70aastaselt. See on tervelt 17 aastat, terve põlvkond,” rääkis Sõõrumaa jahmatavast statistikast Eesti meeste tervise kohta. Sõõrumaa sõnul on põhiline asi, mida mehed enda tervise parandamise jaoks teha saavad, enda liigutamine.

Aga miks kardavad mehed iseendaga tegeleda? Miks kardavad mehed joogat ja meditatsiooni? “Ma arvan, et nad ei karda, aga meestele on juba korra selline koorem kaela langenud. Esiteks on nad nõrgem pool kogu universumis, kui me võrdleme meest ja naist oma reservide, ressursi ja eluenergia mõttes. Teiseks on selline ajalooga kujunenud arusaam, et mees peab metsas saagi tooma ja turvalisuse kindlustama ja kui sa ei suuda, siis tuleb teine liigikaaslane ja võtab sinu koha üle ja teeb selle ikkagi ära. See surve on tal selline peal, et need pitserid mõjutavad teda nii palju, et ta ei suuda välja tulla ja mõtleb ikkagi, et sellel ajal kui naine käib seal joogatamas, et ma siis teen kodus midagi korda, või ehitan selle valmis, mille üle on juba tükk aega näägutatud,” arvab Sõõrumaa.

Tema sõnul ei saa kogu vastutust lükata meeste kaela, suurt rolli meeste inspireerimises iseendaga tegelemiseks kannavad ka naised. “Naistel on siin väga suur roll, võtke oma mehed kaasa! Ärge tulge üksinda (joogasse - toim.) Ja kui omal meest ei ole, võtke naabrimees kaasa ja tulge koos. Need asjad ei toimi eraldivõetuna, vaid koos,” manitseb Sõõrumaa, kelle sõnul ei tulegi meeste tervise parandamise nimel ette võtta muud, kui rääkida ja teadvustada. “Ja minu meelest isegi see töötuba, mis siin oli, siin ikka mehi oli. Ei saa öelda, et neid vähe on. Neid on ikka rohkem ja rohkem,” rõõmustab ta.

Sõõrumaa teab: mõttejõul võid kasvõi Marsile hüpata!

Sõõrumaa sõnul on igasugune sportlik tegevus küll hea kehalise vormi ja koormuse saavutamiseks, kuid jooga annab lisaks füüsilisele koormusele ka vaimse rahu. “Mis kõige tähtsam, sa puudutad enda energiaprogrammi, enda mõtet. Mõttel on inimesel nii suur jõud, et me ei kujuta ettegi, kui suur see jõud on. Inimene kasutab oma ajumahust võib-olla 5-10 protsenti, mõtle, kui suudaks 30 protsenti kasutada. Siis ei ole Marsile hüpata mingi küsimus! Samamoodi on ka mõttega, meie ekslev mõte hüppab ühe kohapealt teisele, kui me suudaks seda vaigistada, paigal hoida ja suunata mingi konkreetsema koha peale, siis sellel on nii suur jõud ja jooga ongi see suur jõud,” selgitab ta.

Enda jaoks on Sõõrumaa jooga ja meditatsiooni avastanud viimase aasta jooksul. “Oma meditatsiooni ja energiajuhtimisega olen ma juba aastaid tegelenud, aga puhas jooga ja mediteerimine on minu jaoks viimase aasta teema. Ja ütlen kõigile, et tasub ära, just et enda mõtet ja mõttejõudu suunata ja kontrollida.”