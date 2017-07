Eelnõu täiendatud versiooni esitanud demokraatidest ja vabariiklastest seadusandjatest moodustatud töörühm on kinnitanud, et väga tähtis on seegi, et president Trumpile edastatakse sellega sõnum: tema poliitika peab olema Venemaa suhtes range ja järeleandmatu. Senaatoreid ja Esindajatekoja liikmeid häirib kõige rohkem Trumpi ja Putini pikaleveninud kohtumised Hamburgis G20 tippjuhtide kogunemisel, kus USA president polnud Venemaa riigipeaga suhtlemisel piisavalt karm ja otsusekindel. Trump vihjas koguni, et kahe riigi suhteid on võimalik parandada.

Senaator rõhutas sellega, et tulevase seaduse olulisim eesmärk on Venemaa karm kohtlemine ja sanktsioone ei saa Kongressi loata leevendada.

"Kongress kavatseb saata president Putinile Ühendriikide kodanikelt ja meie liitlastelt selge sõnumi, ja me tahame, et president Trump aitaks meid selles," kinnitab senaator Ben Cardin enne, kui USA Kongress hääletab homme sanktsioonide asjus Iraani, Põhja-Korea ja Venemaa vastu.

Trump võib jätta muidugi seaduse, kui see homme esitatud kujul vastu võetakse, välja kuulutamata. Kuid see tähendaks senisest veelgi suuremaid lahinguid tema ja seadusandjate ning peaaegu üksmeelselt Trumpi vastu tegutseva USA ajakirjanduse vahel.

Põhja-Korea liideti sanktsioonipaketiga viimasel hetkel, selgub Kongressi internetileheküljel avaldatud eelnõust. Maailma huvitab aga see, kuidas kavatseb Kongress Venemaale kehtestatud sanktsioone tugevdada. Eelnõu näeb ühtlasi ette, et Trump ei tohi Kongressi loata neid ega ka Venemaa suhtes varem kehtestatud sanktsioone leevendada.

Otserünnak Venemaa majandusele

Muu hulgas on eelnõus kirjas, et ükski sanktsiooninimekirjas olev Venemaa pank ei või hankida turult raha kauemaks kui 14 päevaks (erandina tohivad 30 päevaks laenata raha nafta- ja gaasitootmisega tegelevad ettevõtted). Trumpil on ühtlasi voli karistada juriidilisi isikuid, kes kavatsevad mahutada Venemaad välismaailmaga ühendavate gaasitorustike ehitamisse rohkem kui viis miljonit dollarit aastas või tahavad anda sellisteks projektideks Venemaale tehnoloogilist toetust. Eelnõu märgib, et USA on vastu gaasijuhtme Nord Stream 2 ehitusele, mis kahjustab Euroopa Liidu energiajulgeolekut, segab läbipaistva gaasituru teket Ida-Euroopas ja takistab Ukrainat reformimast oma gaasivõrke. Energiajulgeoleku tagamisel tuleb aga esiplaanile seada Ühendriikide veeldatud maagaasi vedamine Euroopasse.

Samas ei puudutaks kavandatud sanktsioonid USA ja Venemaa koostööd kosmosevaldkonnas.

Euroopa Liit otsib koostööd

Euroopa Komisjon kutsus Ühendriike üles kooskõlastama sanktsioone ka Brüsseliga. "Meie ühtsus tagab Minski lepete elluviimise ja seetõttu tuleks ühiselt tegutseda sanktsioonidegi rindel," märgiti Euroopa Liidus.

"Eelnõu on koostatud pigem Ühendriikide sisepoliitilistest eesmärkidest lähtuvalt."

Eelnõus on eraldi märgitud seegi, et toonase presidendi Barack Obama määrusega 2016. aasta detsembris Venemaalt ära võetud diplomaatilised villad New Yorgis ja Marylandi osariigis ei kuulu senikaua tagastamisele, kuni Venemaa jätkab sõjategevust Ukrainas. USA peab neid pigem luure tugipunktideks.

Putini pressiesindaja Peskov vastas küsimusele, kuidas Venemaa suhtub USA Kongressi kavandatud seadusesse, lühidalt: "Äärmiselt negatiivselt!"

Senaator Andrei Klimov lisas: "Venemaa ei kavatse kujunenud olukorras oma seisukohtadest taganeda – ükskõik kui suurt survet välisriigid meie suhtes ka ei rakendaks. Need, kes alustasid meievastast hüsteeriat, peavad esimesena sellele lõpu tegema."