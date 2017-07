Ülemöödunud teisipäeval filmiti Tallinnas Kalamajas reklaami, milleks toodi kohale ka neli valget pulmatuvi, kellest kaks panid plehku ja patseerivad juba mitmendat päeva kohalikel katustel. "Mina avastasin nad kolmapäeva õhtul uksekatuselt," kirjeldab kohalik elanik. "Arvasin algul, et neil on tiivad nii kärbitud, et nad ei lenda üldse, viskasin neile vees niisutatud saia ja nad paistsid selle üle väga rõõmsad olevat, elavnesid. Pärast märkasin, et nad on kadunud."

Kuid Salme tänavalt linnud ei lahkunud. Järgmisel õhtul olid nad jälle kohal ja linnusõber viskas neile veel vettinud saia. Et tuvid saaksid tagasi koju, pöördus ta sotsiaalmeediasse ja sai peagi ühendust linde kasutanud reklaamitegijaga. Reklaami filminud osaühingu Nafta Films võttepaiga juht Hannes Paldrok ütleb, et teisipäeval filmiti reklaami, milleks oli vaja nelja valget tuvi. "Selleks oli kohale kutsutud tuvimees, kes neid on kasvatanud," räägib ta.

Tuvid pidid võtteplatsil küll lendama, kuid mitte väga kõrgele. Paldrok turtsatab naerma: "Aga nad [kaks tuvi] põgenesid katusele ja me küsisime tuvimehe käest: mis nüüd siis saab?" Tuvimees oli reklaamitegijaid rahustanud: "Ei-ei-ei, ärge muretsege! Nad rahunevad maha ja lendavad ise koju," meenutab Paldrok. Nüüd tuleb ettevõttel tuvid kinni püüda. Paldrok lubab, et tuvid viiakse tagasi omanikule, eilseks neid kätte ei saadud. Kohalike teada on üks tuvi leidnud otsa autorataste all.