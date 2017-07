Dmitri Ganini ema ei vaidlustanud Põhja ringkonnaprokuratuuri otsust, millega lõpetati kriminaalmenetlus tema pronksiööl tapetud poja mõrtsukate leidmiseks, küll aga jätkab Vene pool tapjate kindlaks tegemiseks alustatud juurdlust.

Vene suursaadiku Aleksandr Petrovi sõnul loobus Dmitri Ganini ema edasikaebuse esitamisest. Petrov kinnitas Õhtulehele, et ema ei soovi uusi üleelamisi.

Dmitri Ganin tapeti ühe noatorkega 27. aprillil 2007. aastal Tallinnas pronksiööl Tatari tänaval. Tema surma asjaolude väljaselgitamiseks alustas keskkriminaalpolitsei koos Põhja ringkonnaprokuratuuriga kriminaalmenetluse tapmist käsitlevas paragrahvis. Karistusseadustiku kohaselt aegub tapmine kümne aastaga. Tänavu kevadel lõpetas Põhja ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse tapjat tuvastamata. Menetluse käigus tuvastati kõik Ganini peksmises osalenud isikud, kuid ei ole leitud piisavalt tõendeid, et tuvastada, kes lõi torkehaava, mille tagajärjel ohver suri. Prokuratuur teatas, et õigusriigile omaselt on Eestis kõrge tõendamislävi ja peksjate tuvastamisest ei piisa tapmise tõendamiseks.