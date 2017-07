Mai lõpus tunnistas Tallinna linnavalitsus Põhja-Tallinnas Kari tänava vana koolimaja kasutuskõlbmatuks, kuid maja pidevalt süütavad huligaanid teevad hoone lammutajate töö raskeks.

Vana ja lagunevat koolimaja vaadates tekib nukker tunne: täissoditud seinad ei tee kindlasti endisele haridusasutusele au. Töömehed näevad vaeva, et ära viia majja jäänud mööbel ja kõik, mis sissevisatud akendega hoones järele on jäänud. Majas on viimasel ajal nii palju põlenguid olnud, et selle aadress on Põhja päästekeskuse töötajatel juba meeles. "Oojaa, see on viimase kolme nädala jooksul juba kuus korda põlenud," ütles Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel eelmisel nädalal, lisades, et tegu on süütamistega.

"Sees on asju, mis põlevad ? madratsid ja sellised. Enamasti on põlengud kolmandal korrusel. Liftišaht on põlenud, aula on põlenud, põlenud on puust ventilaatorišaht pööningul ja osaliselt ka puukatus, kooli raamatukogus pandi prahile ja õpikutele tuli otsa," loetles Koppel.

Põlengute suurust on tema sõnul raske määrata, kuna enne, kui suits välja hakkab paistma, võib tuli seal pikalt susiseda.

Põhja prefektuuri esindaja sõnul on politsei süütamistest teadlik ja teeb hoone ümbruses vastavalt võimalusele pistelist kontrolli. Kuulujuttude järgi olevat üks kooli endistest õpilastest kutsunud ka teisi üles vanale majale tuld otsa panema. Politsei pole sellest kuuldusest teadlik.