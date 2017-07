"Kõik kitsed, kokku on neid siin 700, on mu lemmikud," naeris poliitikust kitsefarmi omanik Martin Repinski, kui pühapäeval peetud avatud talude päeval Konju mõisa talu väravad huviliste jaoks lahti lõi.

Tõsi, kui enamik kitsedest vaguralt oma väärikust demonstreeris ning rahva sekka jalutama ei kibelenud, suutis üks siiski isepäisust ilmutada ning paarutas järjekindlalt lihagrillijate laua ümber ning üritas imekspandava järjekindlusega lihapüttide sisule ligi pääseda. "Sarvede järgi vaatan, et sel kitsel, kes sai hommikupoole kogemata grillvorsti meki suhu, on vanust nii 7-8 aastat," muigas Repinski kitse uljuse üle. "Ta sai kuidagi selle vorstijupi kastist välja ja tahtis sellega jalga lasta. Tundub, et kitsedegi puhul on nii, et kui nad on korra juba grillvorsti proovinud, siis enam heina ei taha. Mitu korda saatsime ta ära, aga tema tuli jälle ning jälle tagasi! See on muidugi nali, aga kardan, et see kits enam heina ei söö!"

Võimalik, et rahva seas poosetanud kits pakatas näitlemistungist ning viis ohtraarvulise publiku seas läbi oma personaalset edevuse laata. Patsutajaid ning silitajaid kogunes uljaspea ümber trobikondade viisi.