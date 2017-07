Haapsalu joogafestivalil oli töötubasid andmas ka hinnatud tantraõpetaja Shanti Limnell Soomest. Naine on juba palju aastaid käinud eestlaste seksuaalprobleeme ravimas ning naise sõnul on eestlased uute asjade proovimiseks väga avatud.

Shanti õpetas joogafestivalil tantrat nii üksikutele inimestele kui ka paaridele. Muuhulgas võtsid kogenud tantraõpetaja tunnist osa ettevõtja Urmas Sõõrumaa ning ajakirjanik Rivo Sarapik.

Shanti sõnul on tantra sobilik kõigile, kes tahavad arendada enda seksuaalsust, et selles end mugavamalt tunda. Tantra on hea viis selleks, et üle saada seksuaalsusega seotud tabudest, traumadest ja alaväärsuskompleksidest.

"Ma olen õpetanud Eestis üsnagi palju, mõned aastad tagasi käisin ma siin kaks korda kuus. Ma väga hindan seda, et Eesti inimesed on avatud erinevatele asjadele. Näiteks võetakse osa palju alternatiivsest, paljudest seminaridest. Inimesed on valmis osalema ja õppima,” rääkis ta.

Mida tantratunnis õpitakse ja kuidas ikkagi siis erineb seks tantrast, vaata juba videost!