Tänavusest joogafestivalist võttis osa ka ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kes on tuntud spiritualist ja enesearengukeskuse TAO asutaja. Koos Äripäeva ajakirjaniku Rivo Sarapikuga anti festivalil seminar teemal "Mees ja tasakaal", kus räägiti meeste vaimsest ja füüsiliselt tervisest.

Antud töötuppa oli üllatuslikult kogunenud päris palju mehi, kuigi valdav ülekaal Joogafestivalil oli siiski naiste käes.

Aga miks siis ikkagi nii vähesed mehed jooga, meditatsiooni ja oma vaimse poolega üldiselt tegelevad? Kas mehed kardavad antud teemat puudutada, kuna see ei ole lihtsalt väga maskuliinne?

“Ma arvan, et nad ei karda, aga meestele on juba korra selline koorem kaela langenud. Esiteks on nad nõrgem pool kogu siin universumis, kui me võrdleme meest ja naist oma reservide, ressursi ja eluenergia mõttes. Teiseks on selline ajalooga kujunenud arusaam, et mees peab metsas saagi tooma ja turvalisuse kindlustama ja kui sa ei suuda, siis tuleb teine liigikaaslane ja võtab sinu koha üle ja teeb selle ikkagi ära. See surve on tal selline peal, et need pitserid mõjutavad teda nii palju, et ta ei suuda välja tulla ja mõtleb ikkagi, et sellel ajal kui naine käib seal joogatamas, et ma siis teen kodus midagi korda, või ehitan selle valmis, mille üle on juba tükk aega näägutatud,” arvab Sõõrumaa.

Miks Sõõrumaa meestele joogat ja meditatsiooni soovitab ja kuidas need praktikad tema enda elu parandanud on, vaata juba videost!