Õpilasmalevate suvi on täies hoos, kuid juba teist aastat järjest tuli see mõnede malevlaste jaoks hoopis teistmoodi. Nimelt veetis 12 malevarühma ehk umbes 200 noort ühe malevaaegse nädalavahetuse metsalaagris.

(Aldo Luud)

Sihtasutus Õpilasmaleva juhataja Ott Väli ütleb, et tänavu on teine aasta, kui muu hulgas toimuvad ka riigikaitse suunitlusega malevarühmad, mida nimetatakse teemarühmadeks. "Teemarühmad õpilasmalevas ei ole iseenesest midagi uut. Tänases õpilasmalevas on olnud näiteks teatri ja rahvatantsu suunitlusega malevarühmi," ütleb ta.

(Aldo Luud)

Mõte teha riigikaitse teemarühmi tekkis Õpilasmaleva staabil 2015. aastal. Põhjuseks see, et riigikaitse on viimastel aastatel olnud väga aktuaalne teema. "Riigikaitseteema sobis ka seetõttu, et see aitab saavutada üldisi õpilasmaleva eesmärke. Näiteks on nii õpilasmalevas kui ka militaarmaailmas väga tugev rõhk meeskonnatöö arendamisel," sõnab Väli. Riigikaitse teemalisi lisategevusi pakutakse eelkõige linnasisestele ehk ööbimiseta rühmadele, et ka seda tüüpi malevarühmadele lisaväärtust anda. "Muidu seostub klassikaline malevamelu pigem linnaväliste rühmadega ehk nendega, kus malevlased viibivad kodust mitu nädalat eemal."