Printsid William ja Harry meenutasid, et nende ema oli südames laps, kes mõistis elu ka väljaspool lossimüüre. Ta julgustas poegi olema üleannetud ja puistas neile salaja sokkidesse komme. Prints Harry meenutab: "Kui kõik ütlevad mulle: ta oli nii lõbus - too meile mõni näide, siis kõik, mida ma suudan oma peas kuulda, on tema naer."

"Harryl ja minul oli pööraselt kiire, et öelda head aega, et näeme hiljem..." meenutas prints William ja lisas, et kui ta oleks teadnud, mis juhtub, poleks ta niivõrd ükskõikne olnud. Ta ütleb, et mäletab, millest emaga rääkis, kuid täpsemaid detaile ei avalikusta.