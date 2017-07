Teepervel seisab sinivalge sõiduk, mille kõrval seisab „fööni“ käes hoidev vormis mees, kes mõõdab mööduvate autode kiirust. Märkad neid ja heidad kiire pilgu spidomeetrile, veendumaks, et sõidad lubatud kiirusega. Kuid juba välguvad vilkurid ja sinust möödasõitu teinud auto peetakse kinni. Vahest isegi mõtled: äh, paras!, ning jätkad sõitu.

Näed vastusõitvat autot ja mõtled endamisi, et vahest peaks teda teeääres seisvate "mentide" eest hoiatama. Välgutad talle tulesid ja vastutulija mõistab. Too juht heidab samuti kiire pilgu spidomeetrile ja aeglustab sõidukiirust. Ta hoiab hinge kinni, et politsei teda jumala eest maha ei võtaks, sest ta on paar tundi tagasi pidutsemise lõpetanud ja tahab end oma voodis kaineks magada.

Möödasõit õnnestub, kuid koju ta ei jõua. Sina aga loed järgmisel päeval uudist, et roolijoodik sõitis vastutulevale autole otsa ja tolles kaotas elu kolme lapse ema. Pärast loo lugemist voldid ajalehe kokku ja mõtled – kust küll sellised inimesed tulevad?

Sa ei või kunagi teada, kes on see autojuht, kellele sa mõtled autotulesid välgutada, et hoiatada teda politsei eest. Liiklus ei muutu sellest turvalisemaks.