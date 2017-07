Tõnis Mägi kukkus lava taga valgustamata alal raudjuraka otsa nii õnnetult, et talle kutsuti kiirabi. Armastatud laulja ise kinnitab, et hoolimata vahejuhtumist on temaga kõik korras.

Möödunud neljapäeval toimus Pärnus Vallikäärus ansambli Ultima Thule 30. juubelituuri kontsert, millest võttis külalisena osa ka ansambli kunagine solist Tõnis Mägi. Pärast kontserti leidis aset kahetsusväärne vahejuhtum – Tõnis Mägi kukkus valgustamata lava taga. Kohale kutsuti ka kiirabi, kes laulja üle vaatas.

"Ühesõnaga ma ei taha seda nii suure kella külge lasta. Seal telgi taga, kus me olime, seal oli mingi raudjurakas püsti. Ja see oli välja valgustamata ja ma kukkusin selle otsa," rääkis Mägi. Armastatud laulja sõnul on temaga siiski kõik korras. "Eile laulsin ja täna laulan. Ei ole hullu!"