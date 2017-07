"Oma viimase elupäevani oli ta sõdur," meenutas Stubbsi perekond, et kass võis näugudes veeta kogu päeva ja nõuda, et teda paitataks ja lubataks pugeda põlvedele kaissu, kus nurruda.

Hoolimata sellest, et Stubbsi enam pole, võib üks tema pere kassipoegadest võtta linnapeaameti üle. Pere sõnul on Denali-nimelisel kassipojal sarnane iseloom, mis oli Stubbsil. "Ta armastab tähelepanu, kui teda ümbritsevad inimesed, käitub ta nagu kutsikas," mõtiskleb pere, et Denali on olnud tarmukas õpipoiss.

Stubbsi mälestuseks koostatakse raamat.