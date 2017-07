Mõlema partei esindajad jõudsid USA kongressis ühismeelele värskes Vene-sanktsioonide paketis, et karistada Venemaad väidetava sekkumise eest USA presidendi valimistesse.

Uus seaduseelnõu piiraks oluliselt president Trumpi võimet tühistada täna kehtivaid sanktsioone Venemaa vastu. Trump on varem maininud võimalikku Vene-sanktsioonide tühistamist, et vähendada diplomaatilisi pingeid Kremliga.



Trumpil on endiselt võimalik tühistada eelnõu kasutades presidendi vetoõigust. Säärane samm aga õhutaks veelgi kahtluseid, et Trump on Kremli suhtes liialt toetav.



Ühtlasi võimaldaks uus eelnõu kehtestada uusi sanktsioone agressiooni eest Ukrainas. Eelnõu võimaldaks ka uusi sanktsioone Iraani ning Põhja-Korea vastu.