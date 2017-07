Kaks aastat tagasi tõstis Rootsi transpordiamet oma andmevarud n-ö pilve, kust need on nüüd lekkinud. Paljastatud on näiteks hävitajapilootide nimed ja tunnistajakaitse all olevate inimeste identiteedid, vahendab Delfi.

Veel on näiteks lekkinud kõik Rootsis välja antud juhiload koos piltidega, samuti tundlik info sildade, teede ja sadamate kohta. Eriti raske näide puudutab riiklikku sõidukiregistrit.

Teadaolevalt on lekkinud ka kõigi politseiregistris olevate inimeste nimed, fotod ja kodused aadressid, sama info on nüüd avalikkuses ka hävitajapilootide ja eriüksuslaste kohta.

Amet liigutas oma andmed IBM-i poolt hallatavasse pilve kaks aastat tagasi.