Kaksikud

Näed välja rahulik, võib isegi tunduda, et su on kõigest üsnagi ükskõik. See mulje on aga petlik, sest sisemiselt oled valvel ning ootad momenti, mil oleks tark tegutseda.

Vähk

Oled täna võimekas ning suudad olukorda sobivas suunas nihutada, hästi õnnestub koostöö ka inimestega, kes on sinust üsna erinevad.

Lõvi

Sul on piisavalt jõudu ja otsusekindlust, et ikka väsimatult oma rada mööda astumist jätkata. Sa ei karda endale püstitada vägagi ambitsioonikaid eesmärke.

Neitsi

Selleks, et oma energiavarusid taastada, ei ole vajagi põhjalikku puhkust ette võtta. Aktiivne tegutsemine ja vilgas suhtlemine mõjuvad sulle paremini kui niisama vedelemine.

Kaalud

Mõtted on millegi muu juures, kui tänased kohustused. Ole hoolas, kui kannad kaasas väärtuslikke asju – on oht midagi kuhugi unustada või kogemata ripakile jätta.

Skorpion

Sinu suhtes ollakse nõudlik, sult nõutakse peaaegu et ebainimlikku pingutust. Ära võta seda üksinda ette, ole nutikas delegeerides ülesandeid tarkadele ja võimekatele inimestele.

Ambur

Keegi tahab sinuga koos olla. Sa näed, et ta üritab väga, see aga tundub sulle pigem häiriv kui võluv. Sul võib tekkida tunne, et sinu vabadust tahetakse piirata.

Kaljukits

Su tähelepanu köidavad eeskätt ilusa välimusega inimesed. Oled suhteliselt pealiskaudne ega otsigi suhtlusest sügavamat iva, vaid tahad kenade inimeste seltsis lõõgastuda.

Veevalaja

Võimalik, et pead mitte just kõige meeldivamal põhjusel reisi ette võtma. Sul pole võimalik sõita koos nendega, kelle seltsi sa naudiksid.

Kalad