Oled eriti uljas meeleolus. On suurepärane aeg sportimiseks, ka selleks, et end võistlustel proovile panna. Tahad olla teistest parem, januned au ja kuulsuse järele.

Kaksikud

Paigal püsida sa küll ei malda, kõige paremini tunned end autoroolis maanteel, kui võib jõuliselt talda anda. Suures seikluslustis ära unusta ettevaatust ja muidugi ka liikluseeskirju.

Vähk

Äriasjus oled valmis külmavereliselt riskima, et kiirelt edasi liikuda ja konkurentidest parem olla. Võid palju saavutada, ent riskimisega kaasneb ka kõrgelt kukkumise oht.

Lõvi

Päikese ja Marsi ühendus annab sulle tohutu energialaengu. Võid teha väga julgeid käike selle nimel, et tulemusi saavutada. Tahad olla teistest tugevam, vapram, kiirem.

Neitsi

Sind võib vallata sisemine ärevus. Ühest küljest justkui tahaksid väga tegutseda, ent teisalt hoiab sind tagasi hirm ebaõnnestumise ees. Võib meenuda kunagine ebaõnnestumine.

Kaalud

Edu võit peitub koostöös – sarnase maailmavaatega inimestega koos tegutsedes moodustate jõulise löögirusika. Vältida tuleb kaaslastega konkureerimist ja tülli pööramist.

Skorpion

Võib olla otsustav päev karjäärialastes jõupingutustes, mil teed ehk olulise läbimurde. Keegi mõjukas isik võib sinu suhtes vägagi soosivalt tegutseda.

Ambur

Kui sul on soov kursustele minna või lausa mõnda õppeasutusse astuda, siis on nüüd õige aeg vastava avalduse esitamiseks. Sõnasta see korrektselt ja viisakalt.

Kaljukits

Sisemine pinge võib olla päris suur. Asjad, mis on sinu jaoks nii valusad, et eelistad teeselda, et neid polegi olemas, tõusevad paratamatult jälle pinnale.

Veevalaja

Naissoost Veevalajate jaoks võib päev kujuneda iseäranis põnevaks. Silmapiirile võib ilmuda vägagi mehelik mees, kellelt sa kuidagi pilku pöörata ei suuda.

Kalad