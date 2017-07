Algab periood, mis sobib hästi vaimse töö tegemiseks. Suudad süveneda ning detailegi märgata. Sul on lihtsam taluda seda, et pead kellegi teise ideedest juhinduma.

Kaksikud

Kui suhtlemisel pereliikmetega on pingeid tekkinud, siis nüüd on aeg ärritavad teemad kõne alla võtta. Tee seda muidugi viisakalt ja ääri-veeri, hoidu kellegi tundeid riivamast.

Vähk

Elutempo võib nüüd kiiremaks minna, juhuslikul kombel sattud kokku erinevate inimestega ning jääd mõnegagi neist lobisema. Hea on uudiseid kuulda ja ka edasi rääkida.

Lõvi

Pea on selge, rahaasjade planeerimine õnnestub. Kogu infot ja otsi võimalusi, kõige kiiremini avanevad need siis, kui õiged inimesed üles otsid ja nendega silmast silma räägid.

Neitsi

Maailm tundub põneva paigana, võimalusi tundub palju olevat ning sind valdab kiusatus neist aina kinni haarata. On mõningane oht end killustada, sest valida on raske.

Kaalud

Oma mõtetest sa igaks juhuks teistele ei räägi. Tunned end pisut ebakindalt, sulle võib tunduda, et kui liiga palju infot avaldad, siis võib teistel olla võimalus sind ära kasutada.

Skorpion

Mis iganes probleem sul ka ei oleks, mõistlik on sellest sõpradega rääkida. Kui oma mõtted valjul häälel sõnadesse paned, saad ka ise neist täpsemalt aru.

Ambur

Hea aeg töiste tegevuste planeerimiseks. Mõtteid ei tasu ainult oma peas veeretada, aruta päevakohaseid teemasid ka kolleegide ja ülemustega.

Kaljukits

Lausa põled soovist tarkade vestluskaaslastega oma mõtteid jagada. Ühest küljest on sul soov arvamust avaldada, ent oled aldis ka konstruktiivset kriitikat arvesse võtma.

Veevalaja

Kõigil meil on isiklikke nii-öelda pimedaid nurki – on mõtteid ja tundeid, mida me endale tunnistada ei taha. Sul oleks aeg neid nüüd ausalt käsitleda.

Kalad