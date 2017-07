Eile toimus Riias esmakordselt kooride Eurovision ning Eestit oli esindamas ETV tütarlastekoor, kes võlusid Aarne Saluveeri juhtimisel nii kohtunikke kui ka publikult Veljo Tormise loominguga. Aarne Saluveeri emotisoonid peale uudset võistlust on ülevad: „Ikka põnev, et selline asi on ellu kutsutud, enne teid rääkisin just Vikerraadios ja helistas Lea Tormis ning need tagasisided on olnud väga head, meil endil oli seda ääretult põnev teha ja fakt, et rahvusvaheline esimene kooride Eurovison avati Veljo Tormise muusikaga, see on ikka uhke tunne.“ Saluveer räägib, et tegelikult ei ole sellise suure a cappella ürituse tegemine üldse kerge. „ Esimene kord sellise pilootprojektiga kindlasti ei olnudki lihtne selle kolme või nelja päevaga kõiki heliproove ja asju teha. Kuulasin ka siin hommikul üle veel seda, loodetavasti areneb kõik tehnika pool ka tulevikus järgi.“

Siiski jäi Aarne esitusega väga rahule ning on esinejate, laste, üle ääretult uhke. Ta lisab: „See, mis me Tormise muusikast kokku lõikasime, tundub, et puudutas ikkagi väga paljusid kuulajaid.“

Tuntud koorijuht nõustub väitega, et Eestis on väga palju häid heliloojaid ja koorimuusika on oluline. „Aga tõsi on, et Tormis oma kogu elu tegevusega on meile tegelikult andnud sellise muusikalise emakeele mõiste täiesti uuel kujul ja kui seda iga päev aru ei saa, siis tuleb seda meelde tuletada. Ta ise on öelnud, et tema muusika ei ole näiteks väga laulupeo muusika ja paljud tema teosed on tegelikult pikemad tsüklid ja neid tulekski tervikuna kuulata, aga kuna me oleme sellises moodsas maailmas siis me andsime sellega lihtsalt signaali ja huvi nendele sadadele tuhandetele kuulajatele, kes varem ei ole sellega kokku puutunud,“ põhjendab Saluveer valikut esitada just Tormise heliloomingut.