Ülemöödunud teisipäeval filmiti Tallinnas Kalamajas reklaami, milleks toodi kohale ka neli valget pulmatuvi, kellest kaks panid plehku ja patseerivad juba mitmendat päeva kohalikel katustel.

"Mina avastasin nad kolmapäeva õhtul uksekatuselt," kirjeldab kohalik elanik. "Arvasin algul, et neil on tiivad nii kärbitud, et nad ei lenda üldse, viskasin neile vees niisutatud saia ja nad paistsid selle üle väga rõõmsad olevat, elavnesid. Pärast märkasin, et nad on kadunud."

Kuid Salme tänavalt linnud ei lahkunud. Järgmisel õhtul olid nad jälle kohal ja linnusõber viskas neile veel vettinud saia. Et tuvid saaksid tagasi koju, pöördus ta sotsiaalmeediasse ja sai peagi ühendust linde kasutanud reklaamitegijaga.