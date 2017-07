"Tulge ja vaadake ise," ütleb Malle-Reet ja näitab vedelat hallitust ja sõnnikukorda, mille on kaasa toonud naabrite tuline kirg tuvide kasvatamise vastu. Nõmmel viiele leibkonnale mõeldud koduaias kõrgub taeva poole üüratu tuvitorn. Vähe sellest, lisatuvide majutamiseks on torni kõrvale püstitatud veel kaks võrestatud ubrikut. Kokku elutseb krundil sadakond tuvi. Käsitsi ehitatud plekist tuvitorni uksele on kruvitud ohu eest hoiatav märk – pealuu ristis kontidega. Jääb arusaamatuks, kas märk on mõeldud uudistajate kaitsmiseks või hirmutamiseks. "Järsku on minu tuvid suur probleem"

Tuvitorne pildistades ilmub kohale tuvide peremees Vladimir, kes on väga pahane. "Te olete salakaval. Väga salakaval," süüdistab peremees Malle-Reeta (64) ja käsib fotoaparaadi kotti pakkida. "Ma olen siin terve elu tuvisid kasvatanud! Ma elan siin 1958. aastast. See vanur sõitis siia, nüüd tahab korterist lahti saada. Järsku on minu tuvid suur probleem! Absurd!" sõnab ta. Naine peidab end fotograafi taha ja tundub, et naabrid üksteisest aru ei saa. Väikse vestluse järel peremees rahuneb. "Samamoodi nagu keegi armastab oma kassi või koera. Mina armastan oma tuvisid." ILU VÕI VALU: Malle-Reet ütleb, et rohke sõnnikuga tuvila ja kaitsev omanik on minema peletanud mitu korteriostjat. (Teet Malsroos)

Kolme aasta eest pani Malle-Reet elusäästud Kerese tänava korterisse, et nautida vanaduspõlve unise Nõmme mändide vahel. Toona puudus tal ettekujutus, mida kujutab endast naabripere tuline kirg tuvipidamise vastu. Torni kõrval on kuus kotitäit ehk ligikaudu kakssada kilo tuvisõnnikut. Malle-Reeda sõnul trambib peremees jalanõusid vahetamata sõnnikut ka treppide külge. "Enne siia kolimist ma ei teadnud, et olen allergik. Nina jookseb koguaeg vett." Keldri seintele on levinud ka vedel hallitus. Seadust pole Ühistu elanikud on näinud ka hullemaid aegu. Kui algselt peeti tuvisid elamu pööningul, siis uue katusepleki paigaldamine ärgitas tuvipidajaid ehitama koduõuele tuvimajasid. Malle-Reet on pöördunud kuue ametkonna poole – Korterite Ühistute Liidust kuni muponi. Vastus on igal pool ühene. Pole olemas tuvipidamist reguleerivat seadust, mistõttu ametnikud lihtsalt ei oska sekkuda. Lootust annab vaid Kerese 50 ühistu põhikiri, mille kohaselt peavad elanikud valdama elamut vastavuses kõigi korteriomanike huvidega. Kui põhikirja on rikutud, tuleb seda arutada ühistuliikmete koosolekul, kus hääletatakse jõusse uued reeglid. Koosolekut pole toimunud aga Malle sissekolimisest saati ehk viimased kolm aastat ning tema üleskutse ripub trepikojas juba jaanuarist. RAHU POLE: Tuntud rahusümbol valge tuvi on majarahvas tekitanud vaid konflikti. (Teet Malsroos)