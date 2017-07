Jaak Joala fänniklubi enam kui 60 aktiivset ja suuremas osas naissoost liiget ei lasknud end laupäeval erakordselt ilusast suveilmast eksitada ja sulgusid neljaks tunniks Tallinna tehnikaülikooli nelja seina vahele, et pidada maha mälestuste ja meenutuste päev.

Üritusele lisasid värvi oma tagasivaatega Joala kirevale elule ja loometeele temaga kunagi tihedalt kokku puutunud laulja Ivo Linna, ansambli Radar produtsent Raivo Sersant, kunagine Eurovisioni isa Juhan Paadam ning raadiohääl ja Eurovisioni spetsialist Olavi Pihlamägi. Eelkõnelejatega liitus vestluse käigus muusik ja raamatu „Rockrapsoodia. Eesti rockmuusika sünnilugu“ autor Vello Salumets. Kõik nad teenisid oma meenutustega tänulikelt fännidelt korduvalt kuuma aplausi.

Linna pajatas aegadest, kui ta noore lauljana sama noore Joalaga tuttavaks sai. „Kohe 1967. aastal oli selge, et Joala on meie põlvkonna vaieldamatu liider, kes tõestas ennast sellega, et laulis kõik lood linti ühe-kahe korraga, kuigi tollast tehnikat arvestades pidid sa loo laulma sisse algusest lõpuni. Selles mõttes oli Joala kohe suur meister,“ tunnustas Linna oma kolleegi, aga kindlasti ka konkurenti.

Sersant meenutas Joala Radari perioodi ja seda, et kui ta oli Venemaal pooljumala seisuses, siis Eestis oli armastus laulja talendi vastu tunduvalt leigem kui suures Nõukogude Liidus.