Kirjanik Kaur Kender on asunud ehitama üles oma arvutimängufirmat, kavatsusega kolida suurem osa selle tegevusest Londonisse, selgub tema antud intervjuus portaalile gamesindustry.biz . Tema pere on end juba Londonisse sisse seadnud.

Kenderi sõnul on ettevõtte tegevuse Londonisse viimise taga ka võimalike töötajate hirm kolida riiki, mis piirneb Venemaaga, sest kõik arvavad, et venelastel on plaan riik okupeerida ning peagi saab siin toimuma tuumasõda.

Kõigest hoolimata asub ZA/UM-i peakontor endiselt veel Tallinnas. Kenderi sõnul käib praegu töö arvutimängu nimega No Truce With The Furies kallal, mis lubab mängijal kehastuda politseinikuks - ükskõik milliseks. Füüsiline vägivald selles mängus puudub: kõik olukorrad tuleb lahendada dialoogi kasutades.

Pere juba Londonis

Mängu kallal näeb vaeva 28 inimest, kellest kaheksa on parasjagu Londonisse kolimas. Kenderi sõnul pole veel kindel, et kõik ettevõttega seotud inimesed ilmtingimata Ühendkuningriikidesse koliksid. Enda pere elu on ta seal aga juba üles seadnud.

"Me oleme loomeinimesed ja me oleme päris poliitilised," ütles Kender. "Aga see on vaimne seisunud, see pole loominguliseks tööks kuigivõrd hea, sest sa tunned kogu aeg, et peaksid tegelikult midagi kaevama, või harjutama laskmist, või valmistuma sõjaks," kirjeldas Kender ajakirjanikule, et tegemist pole situatsiooniga, kus on hea arvutimänge luua.