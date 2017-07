Poola parlamendi poolt laupäeva öösel vastu võetud otsus saata presidendile kooskõlastamiseks seadus, mis annab valitusele kontrolli kohtunike ametist vabastamise ja ametisse määramise üle, tõi üle riigi tänavatele tuhandeid meeleavaldajaid, kirjutab The Guardian.

Seaduse rakendumisel tuleb tagasi astuda üle 80 ülemkohtu kohtunikul. Sealjuures on justiitsministril võimalus ja vabadus valida välja kohtunikud, kes saavad ametisse jääda või keda võiks veel ametisse nimetada, kirjutab The New York Times.

Seadus tuleb veel kinnitada Poola presidendil Andrzej Dudal, keda peetakse koalitsioonis oleva Seaduse ja Õigluse partei (PiS) liitlaseks, kirjutab The Guardian.

Kriitikute arvates seab sellise seaduse rakendamine ohtu demokraatliku korra: seda nähakse kui sammu, mis viib Poola lähemale auritaarsele riigikorrale.