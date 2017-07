Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s kinnitas Eesti riigireitingu senisel kõrgel A1 tasemel stabiilse väljavaatega. Moody'se hinnangul toetavad otsust Eesti majanduse hea vastupanuvõime negatiivsetele välismõjudele, madal võlakoormus ja geopoliitiliste riskidega arvestamine.

Eesti vastupanuvõime negatiivsetele välismõjudele püsib tugev. Eesti keskmiselt 3,7-protsendiline majanduskasv aastatel 2010-2014 on euroala kõrgeimate seas. Moody'se hinnangu kohaselt on ka Eesti krediidiprofiil jätkuvalt tugev. Lisaks tuuakse välja, et Eesti on tulnud hästi toime ka olukorras, kus Soome majanduskasv on nõrk ning Venemaa majandust kimbutavad probleemid.

Hoolimata Vene majanduse nõrkusest ja sealsest põllumajandustoodete sisseveokeelust, kasvas Eesti eksport 2016. aastal 4 protsenti. See näitab Eesti eksportööride võimekust suunduda kasvavatele turgudele, sealhulgas Hiina ja Saksamaa turgudele. Paranenud on ka investeeringute väljavaade, mis võiks Euroopa Liidu vahendite toel majanduskasvu kiirenemisele kaasa aidata. Eesti majandust toetab sel ja järgnevatel aastatel lisaks veel peamiste kaubanduspartnerite nõudluse paranemine.